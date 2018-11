Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres filmadas a roubar em loja junto a funcionária

Responsáveis da SuzyPetros queixam-se de trio. Caso aconteceu na Maia.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Através da própria página de Facebook, a loja SuzyPetros, de produtos de cosmética e localizada no centro comercial Maia Jardim, na Maia, divulgou as imagens de videovigilância de três mulheres a roubarem, com grande à-vontade e junto a uma funcionária, no interior do estabelecimento.



O caso ocorreu no passado sábado, mas já não será a primeira visita do trio. "Revolta-me ver parasitas da sociedade que entram numa loja e, em apenas segundos, a primeira ação que têm é roubar. Roubaram mais de 100 produtos de maquilhagem em menos de um minuto. Ameaçam as colaboradoras, inclusive nesta mesma loja SuzyPetros, no Maia Jardim, já ameaçaram uma grávida que espetavam uma faca na barriga se a mesma chamasse alguém", lê-se na publicação.



O CM contactou os responsáveis da empresa lesada, que não quiseram prestar qualquer tipo de declaração, confirmando apenas ter colocado o vídeo nas redes sociais e que avançariam, ainda durante o dia de ontem, com uma queixa junto das autoridades policiais.



No vídeo é possível ver três mulheres a entrarem juntas na loja e, de imediato, dirigirem-se até um dos expositores, apoderando-se rapidamente de alguns produtos de cosmética, escondendo-os entre as roupas que traziam vestidas.



Segundo o que o CM apurou, em momento que já não aparece no referido vídeo, terão ameaçado a funcionária que se encontrava no estabelecimento e que se estaria a socorrer do telemóvel para pedir auxílio.