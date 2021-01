Mulheres furtam 50 garrafas de uísque em supermercado de Montemor-o-Novo

Quatro mulheres, entre os 21 e os 38 anos, fugiram de um supermercado em Montemor-o-Novo com mais de 50 garrafas de uísque e licor, 15 embalagens de amaciador para roupa, azeite e até leite em pó – tudo avaliado em mais de mil euros –, na quarta-feira.A rápida intervenção da GNR permitiu travar a fuga, apesar das tentativas para despistar as autoridades – duas fugiram de carro, as outras esconderam-se. Foram detidas mas libertadas pelo tribunal.Três têm antecedentes por crimes semelhantes cometidos na área da PSP de Lisboa.