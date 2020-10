A PJ deteve duas mulheres, de 25 e 40 anos, suspeitas de branqueamento de cerca de 230 mil euros, provenientes de burlas informáticas, foi esta sexta-feira anunciado. As detidas, portuguesas e que não tinham qualquer relação entre si, foram ‘angariadas’ para receberem em contas no País valores obtidos ilegalmente de empresas na Dinamarca e na Índia.





O esquema consistia no ‘roubo’ do email de um dirigente de uma companhia, através do qual enviavam pedidos de pagamento com aparência legítima a outras empresas, que deviam ser feitos para contas criadas pela rede num terceiro país - neste caso, Portugal.