Mulheres migrantes que desembarcaram em Faro separadas dos homens

As três mulheres, uma delas grávida, que desembarcaram na Ilha Deserta, em Faro, inseridas num grupo de 28 migrantes ilegais, foram separadas dos 24 homens e do jovem menor até serem todos expulsos do País.O Tribunal de Faro determinou que os migrantes ficam à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) "a aguardar os trâmites do processo de afastamento que lhes vier a ser instaurado". Segundo oapurou, as três mulheres foram transportadas numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa e numa viatura do SEF para o centro de acolhimento temporário existente no aeroporto do Porto. Osabe que uma das mulheres recusava ser transferida para não ficar separada do namorado, que chegou a ameaçar colocar termo à vida.Já os 24 migrantes do sexo masculino continuavam esta segunda-feira instalados na Base de Apoio Logístico de Quarteira, mas podem vir a ser transferidos para o quartel do Exército, em Tavira. O menor, de 15 anos, foi acolhido pela Casa Pia, em Lisboa.No entender de Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, os migrantes estão a ser acolhidos em espaços improvisados "porque não há espaços condignos e adequados para os receber".Dois acusaram positivo nos testes de despistagem à Covid-19. Osabe que há mais elementos do grupo com sintomas. Esta segunda-feira foram realizados novos testes, cujos resultados deverão ser conhecidos esta segunda-feira.