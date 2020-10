Mulheres oferecem sexo e roubam vítimas

Concordavam fazer sexo a troco de dinheiro mas, antes sequer de chegarem ao ato sexual, sorrateiramente, furtavam o dinheiro e os cartões de multibanco e de crédito aos clientes e fugiam. Se fossem descobertas, roubavam-nos com recurso à violência. Múltiplas situações deste género ocorreram nas proximidades da zona ribeirinha de Portimão, entre dezembro do ano passado e julho deste ano, envolvendo duas mulheres, de 25 e 32 anos, que foram agora detidas pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP.Ao que oapurou, uma vez na posse dos cartões bancários, as mulheres usavam-nos para fazer compras e levantamentos de dinheiro. Numa das situações, após o roubo, uma das suspeitas chegou mesmo a ameaçar a vítima de morte caso esta fosse apresentar queixa nas autoridades.A mulher mais nova está indiciada pelo crime de roubo e, apesar de ter ficado em liberdade, vai ter de se apresentar três vezes por semana na PSP enquanto aguarda pelo julgamento. A mais velha, que ficou em prisão preventiva, é suspeita dos crimes de roubo, ofensa à integridade física simples, coação agravada na forma tentada, burla informática e nas comunicações, furto e apropriação ilegítima.Segundo a PSP, foi "angariada prova que se considerou fortemente indiciadora das práticas criminais", que levou à emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do Ministério Público.