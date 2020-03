Mulheres sovadas em frente aos filhos menores

Dois homens foram detidos neste fim de semana, nos concelhos de Alcobaça e Loures, por crimes de violência doméstica sobre as respetivas companheiras. Ambas as agressões correram na presença de menores.O caso que levou à aplicação da medida de coação mais grave (prisão preventiva) ocorreu no concelho de Alcobaça. No sábado, uma patrulha da GNR das Caldas da Rainha foi chamada após denúncia de que um homem de 31 anos tinha acabado de espancar a companheira, de 27. À chegada ao local, os militares foram informados de que o agressor tinha tentado estrangular a vítima, na presença do filho desta, de apenas 7 anos.Só a intervenção de um amigo o impediu. Já na presença dos guardas, o suspeito ameaçou de morte a mulher e a família desta. Foi de imediato preso. O tribunal da Marinha Grande mandou-o para a cadeia.Na sexta-feira, desta feita em Camarate, Loures, um homem de 53 anos foi preso pela PSP por ter agredido a ex-companheira, de 25, na presença de três menores - um deles filha da vítima. Essa criança, de apenas 6 anos, pediu mesmo auxílio por uma janela enquanto outro dos menores (de 4 e 7 anos, familiares apenas do homem) foi também agredido ao tentar ajudar a vítima.A PSP comunicou o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, para a sinalização dos três menores. Já o agressor foi presente a juiz e ficou com proibição de contactos com as vítimas, bem como obrigado a abandonar a residência onde habitam.