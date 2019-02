Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres vivem terror às mãos de três homens no Grande Porto

Suspeitos de 33, 39 e 51 anos foram detidos, nos últimos dias, em Valongo, Amarante e Lousada.

Por M.J.B. | 06:00

Três homens, de 33, 39 e 51 anos, foram detidos, nos últimos dias, pela GNR, por violência doméstica, em Valongo, Amarante e Lousada.



O mais novo continuou a perseguir e ameaçar a ex-companheira, de 29, mesmo estando já proibido de a contactar. Ficou em prisão preventiva. O segundo detido obrigou a mulher, de 37, a abortar quando estava grávida de seis semanas e ameaçou-a de morte. Ficou obrigado a afastar-se da vítima.



O suspeito mais velho foi detido por agressões físicas e psicológicas à mulher, de 45 anos, com quem estava casado há 27 e chegou a encostar uma arma branca ao pescoço da vítima. Ficou com pulseira eletrónica e obrigado a sair de casa.



Os três novos casos foram divulgados este sábado, no dia em que, em frente ao Tribunal de Vila do Conde, foi realizada a ‘Vigília de Combate’, recordando as mulheres mortas por familiares. "Este é um alerta para que a Justiça atue", afirmou Susana Pires, da organização.