Multados 18 clientes e dois proprietários de restaurantes que se mantinham abertos ilegalmente

A GNR identificou e multou 20 pessoas que permaneciam dentro de dois restaurantes, em Águeda, violando as medidas de confinamento obrigatórias no Novo Estado de Emergência.

Os dois restaurantes continuavam a serviram bebida e comida aos clientes mesmo após a exigem do Governo para o encerramento dos estabelecimentos.

Após denúncias as autoridades verificaram que na quarta-feira "um estabelecimento estaria a laborar normalmente, encontrando-se nove pessoas a almoçar e a consumir bebidas" lá dentro. Passados dois dias os militares detetaram que estavam nove pessoas no interior de um outro estabelecimento" na mesma cidade.

Estas duas ações culminaram na identificação das 18 pessoas presentes nos dois estabelecimentos, juntamente com os proprietários dos mesmos.

As 20 pessoas foram multadas, os proprietários por incumprimento do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos e outras 18 pessoas por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

No final da fiscalização os estabelecimentos foram encerrados, tendo os clientes regressado ao seu domicílio.