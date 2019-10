Multas até aos 1250 euros por usar o telemóvel ao volante

Falar ao telemóvel durante a condução vai passar a custar (bem) mais caro aos condutores. O Ministério da Administração Interna (MAI) apresentou uma proposta de decreto-lei para discussão em Conselho de Ministros que prevê o aumento do valor das coimas aos infratores. Assim, dos atuais 120 a 600 euros, as forças de segurança poderão vir a aplicar multas entre os 250 e os 1250 euros.Segundo o jornal ‘Público’, a mesma proposta vai prever a perda de três pontos na carta de condução (atualmente vale a redução de dois pontos). O MAI quer que esta continue a ser uma contraordenação grave.Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em 2018 foram passadas, em média, 107 multas por dia pela utilização de telemóvel ao volante. Nos últimos cinco anos, foram apanhados 237 045 condutores neste tipo de infração.A proposta irá aplicar-se também à condução de tratores, com coimas de 120 a 600 € aos utilizadores que não fizerem uso, ou fizerem uso incorreto, de estruturas de proteção. Os profissionais que conduzam ambulâncias podem, como já acontece com as forças de segurança, ficar isentos de multas.