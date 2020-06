Multas para quem não limpou terrenos em Santarém

Por todo o Ribatejo, a GNR arrancou com as operações Floresta Segura, que tem por objetivo prevenir os fogos florestais, e Campo Seguro, para travar os furtos em áreas rurais. As diligências foram este sábado acompanhadas peloOs militares estão a fiscalizar os terrenos onde não existem as faixas obrigatórias de gestão de combustíveis e os proprietários que não procederam à sua limpeza ficam sujeitos a multas.A GNR vai ainda reforçar o patrulhamento em zonas agrícolas, para evitar furtos, mas também para detetar situações de trabalhadores estrangeiros em situação ilegal e outros crimes.