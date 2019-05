Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Multidão apedreja GNR para soltar preso

Dois militares da Trafaria foram ainda atingidos com garrafas de vidro.

Dois militares da GNR da Trafaria, Almada, foram apedrejados e atingidos com garrafas de vidro, por uma multidão que queria libertar um detido que causou distúrbios junto a um bar no Monte da Caparica, Almada.



Os factos ocorreram na madrugada de domingo, junto ao bar ‘Nós África’.



O detido começou por injuriar e ameaçar de morte os dois militares e depois fugiu. No momento em que os militares procuraram apanhá-lo, uma multidão tentou impedir a detenção.



O suspeito feriu-se ao cair de uma varanda, e quando os dois militares o apanharam foram recebidos com pedras e garrafas.



Só com reforços da GNR e da PSP foi possível concretizar a detenção.



O suspeito e os dois guardas receberam tratamento hospitalar.