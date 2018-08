Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Multidão enche Viana do Castelo durante desfile milionário

Ouro de família e trajes minhotos percorreram as ruas com muita gente a assistir.

Por José Eduardo Cação | 09:45

Milhares de vianenses e turistas encheram as ruas da cidade de Viana do Castelo, esta sexta-feira à tarde, para assistir a mais um desfile da Mordomia.



O cortejo que marca o arranque de quatro dias de festa em honra da Nossa Senhora da Agonia.



Este ano, celebra-se meio século desde que pela primeira vez os trajes típicos adornados com as famosas peças valiosas da cidade se mostram, não só aos locais, como também aos muitos visitantes.



"Já é a quarta vez que eu venho de propósito de Cantanhede para participar nas Festas da Agonia. Gosto muito de romarias e normalmente escolho vir em dias diferentes de cada vez que cá volto", contou ao CM Conceição Figueira.



O desfile da Mordomia consiste numa organização específica conforme o estatuto social, começando pelos trajes das varinas e das lavradeiras, terminando com a representação das classes mais ricas em que se incluem as mordomas e a s noivas que exibem a grande quantidade e enorme opulência do ouro - estima-se que tenham saído à rua cerca de 20 milhões de euros em joias, distribuídos por 636 mulheres, como a atriz Melânia Gomes -, herdado por várias gerações.



O aprumo não se nota apenas em quem participa no desfile como também na população que se veste a rigor. "Nestes dias somos 500% vianenses. É um orgulho.



Eu só uso o meu ouro de filigrana por esta altura. E mesmo assim não trago muito, porque tenho medo de ser assaltada", diz Maria Costa.



A segurança foi uma preocupação, com a PSP a montar um dispositivo reforçado, incluindo agentes à paisana, junto a elementos de segurança privada.



O fogo de artifício foi antecipado das 00h00 para as 23h00 para ‘fintar’ a proibição, que leva a cancelar os foguetes dos restantes dias.