Município de Coimbra reafirma intenção de construir aeroporto para a região

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, disse esta quinta-feira que o município não desistiu do "sonho" de construir uma infraestrutura aeroportuária que sirva a região Centro."Continuamos a trabalhar, com rigor, para a criação de um aeroporto que sirva a região, criando uma alternativa de qualidade à oferta hoje existente e insuficiente no resto do país", frisou o autarca, na cerimónia solene do Dia da Cidade, a propósito da promessa eleitoral efetuada em 2017."Um sonho do qual não desistimos, pois apesar de todas críticas - que respeitamos, mas que consideramos que só prejudicam Coimbra - entendemos que este é um projeto fundamental para o desenvolvimento harmonioso da cidade e do país nas próximas décadas", acrescentou, sobre a construção de um aeroporto internacional.No discurso, que encerrou a sessão solene do Dia da Cidade, Manuel Machado (PS) considerou ainda "urgente" a construção da nova maternidade de Coimbra, "quer para a cidade, quer para a região".O presidente do município, que defende a instalação da nova maternidade no Hospital dos Covões, na margem esquerda do rio Mondego, em detrimento do perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra, saudou com interesse "a atenção que o Governo dedicou" aos argumentos da autarquia.Na área dos transportes e ambiente, o autarca indicou que estão "a caminho" 14 autocarros 100% elétricos para colocar em funcionamento o projeto Ecovia, depois de há duas semanas terem entrado ao serviço 10 veículos desta gama para renovar a frota do Serviço Municipal dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).Na sessão solene do Dia da Cidade foram anunciados os quatro vencedores da segunda edição do Orçamento Participativo do município de Coimbra, que contou com 93 propostas, dos quais 46 foram a votação, registando 6.500 votos.Foram também entregues os prémios municipais de arquitetura "Diogo de Castilho 2019" aos arquitetos Alexandre Dias e Maria Amália Freitas, pelo projeto das novas instalações da cooperativa Plural, e aos arquitetos Luísa Bebiano, Carlos Antunes e Desirée Pedro, pelo projeto de reabilitação do edifício da Cerâmica Antiga de Coimbra.O prémio "Edmundo de Bettencourt/Canção de Coimbra" foi atribuído ao trabalho discográfico "Sublime o teu sair de ti", do grupo "Na cor do avesso".Na cerimónia, o município de Coimbra atribuiu ainda a Medalha de Ouro da Cidade à Filarmónica União Taveirense, que completou em abril 150 anos de existência e de atividade.