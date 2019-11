Municípios algarvios preocupados com a escassez de água

António Pina foi esta quinta-feira eleito presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL. Ao, o autarca olhanense define como prioridades para o seu mandato as questões das alterações climáticas, saúde, mobilidade e gestão do território.Segundo António Pina, a região tem de aumentar "a capacidade de retenção de água", o que pode passar por "novas barragens ou alargamento das atuais", devendo ainda ser analisada a possibilidade de "dessalinização" da água do mar.O autarca considera que o estudo feito pela AMAL sobre a adaptação às alterações climáticas "foi um marco", devendo agora ser "repercutido nos instrumentos de gestão do território".A esse nível, os municípios "vão elaborar a sua própria proposta" de revisão do plano de ordenamento da orla costeira, em vez de aceitarem que seja apenas a Administração Central a desenvolver o referido processo.Na área da saúde, Pina promete "batalhar" pela construção do hospital central e pela melhoria dos serviços de saúde, enquanto, ao nível dos transportes, considera essencial definir "quem fica com a gestão" do troço da EN125 que continua por requalificar no Sotavento.António Pina foi eleito com os votos a favor dos presidente de câmara do PS e a abstenção dos dos do PSD e da CDU. Substitui no cargo o tavirense Jorge Botelho, que foi eleito deputado e depois nomeado secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local.O novo presidente da AMAL destaca a importância do turismo, que é o principal setor económico do Algarve, registar "um crescimento este ano". Mas frisa que "vivemos num Mundo altamente competitivo e essa indústria tem de ser defendida".