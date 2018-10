Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Municípios do Douro Superior querem nova ligação ferroviária

Empresa estima produção de 1,6 milhões de toneladas de minério.

Por Aureliana Gomes | 10:06

Aconstrução de uma ligação ferroviária entre a estação do Pocinho, em Foz Coa, e Vila Franca das Naves, em Trancoso, seria a solução para o escoamento do minério de ferro das minas do Carvalhal. A convicção é de Nuno Gonçalves, presidente da Associação de Municípios do Douro Superior e presidente da Câmara de Trancoso. "Esta ligação poderá ser complementar à linha do Douro, já que se constitui numa alternativa para o escoamento de mercadorias e do minério de ferro que vai sair do concelho de Moncorvo para vários pontos da Europa", disse o autarca. A ser uma realidade, a ligação deverá ter cerca de 60 quilómetros.



"Podemos aproveitar o canal ferroviário da antiga linha do Sabor para fazer a ligação do local da extração do minério de ferro para ser transportado até ao Pocinho e depois seguir o seu percurso até às siderurgias", explicou o autarca.



Nuno Gonçalves esclarece que os custos da nova ligação serão inferiores aos da construção de duas estações do metropolitano em Lisboa ou Porto e lembra que a União Europeia escolheu 2018 para ser o ano das grandes ligações ferroviárias, entre elas a linha férrea do Douro. "A União Europeia fez um estudo sobre 365 linhas ferroviárias no espaço europeu, ficando a linha do Douro no 48º lugar das mais rentáveis", observou. O autarca garantiu que a linha do Douro - que vai do Pocinho a Campanhã (e S. Bento), no Porto - é a forma mais rápida e mais curta para fazer a ligação ao Porto de Leixões.

As previsões da empresa Ferro de Moncorvo apontam que nos primeiros cinco anos de exploração, a produção de minério produzido na mina evolua, em cinco anos, das 800 mil toneladas para um milhão e 600 mil toneladas.