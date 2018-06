Municípios do Norte cobram água mais cara

Quem vive em Santo Tirso e na Trofa paga 240,61 euros por 120 metros cúbicos/ano.

Por Edgar Nascimento | 08:33

A Deco dá ainda o exemplo de Paços de Ferreira - município que estava ‘preso’ a um contrato com uma concessionária e que conseguiu diminuir o custo da água: de 226,56 euros em 2017 para 121,68 euros em 2018. Já no caso da Trofa e Santo Tirso, as autarquias, para baixarem as tarifas da água, passaram a comparticipar parte da tarifa variável – o que permitiu reduzir o preço de 253,31 euros no ano passado para 240,61 euros.



Em relação à transição entre um gasto anual de 120 para 180 metros cúbicos, considerando o peso global da fatura (abastecimento, saneamento e resíduos), "em 2018, tal como em 2017, paga-se, em 17 municípios, mais de 160 euros anuais quando o gasto anual aumenta", com o Município do Fundão a registar o maior salto: sobe de 342,88 euros para 655,70 euros.



"A diferença é abissal", considera a Deco.

Os munícipes de Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde, todos no distrito do Porto, são os que pagam as tarifas de água mais elevadas de todo o País.Segundo um levantamento realizado pela Deco- Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor –, para um abastecimento anual de 120 metros cúbicos de água (preços sem IVA), quem vive em Santo Tirso e na Trofa paga 240,61 euros, enquanto os vilacondenses pagam 238,87 euros.Seguem-se os concelhos de Gondomar (210,63 euros), Carregal do Sal, Tondela, Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Santa Maria da Feira, todos com custos de 209,16 euros. Em Lisboa, o custo é de 125 euros e, na cidade do Porto, é de 136,28 euros."A esmagadora maioria dos municípios com as tarifas mais elevadas têm contratos de gestão com entidades gestoras", os quais "penalizam" os consumidores, revela a associação.