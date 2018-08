Municípios preocupados com descentralização

Manuel Machado partilha as preocupações do Presidente da República.

Por Lusa | 18:45

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, disse esta sexta-feira que se congratula com a promulgação da lei das finanças locais e que partilha as preocupações do Presidente da República sobre o processo de descentralização.

A associação congratula-se com a promulgação pelo Presidente da República (PR), Marcelo Rebelo de Sousa, das alterações à Lei das Finanças Locais (LFL) e a Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, e acompanha "em absoluto alguns aspetos e preocupações" do chefe de Estado, disse à agência Lusa Manuel Machado.

"Mantemos um conjunto de preocupações em relação ao processo de transferência de competências, mas queremos resolver [essas questões] à mesa das negociações", sublinhou o presidente da ANMP, que também é presidente da Câmara de Coimbra.