Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Muro de contenção de ribeira em Alvor em risco

Rutura pode provocar a inundação da urbanização da Penina e do aeródromo.

Por José Carlos Eusébio | 09:01

Estamos muito preocupados", confessa ao CM Helder Henriques, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Alvor, em relação ao risco de rutura dos muros de contenção da ribeira da Torre, que integram o sistema de aproveitamento hidroagrícola. Se isso acontecer, a água poderá inundar a urbanização da Penina e o Aeródromo Municipal de Portimão. "Seria um desastre", alerta o dirigente.



Segundo a associação, o assoreamento do lago existente junto ao dique de Alvor aumenta a pressão da água nos muros de defesa (em terra), o que, num inverno rigoroso, poderá levar a que estes acabem por ceder. "Já no passado, tivemos de intervir de urgência", salienta Helder Henriques.



Pelo contrário, o Ministério do Ambiente, numa resposta ao deputado Paulo Sá (PCP), considera que o risco de galgamento e eventual rutura total do dique de proteção da área urbana da Penina e do aeródromo "é reduzido", mas reconhece que, se isso acontecesse, "conduziria à inundação das áreas adjacentes com perdas de bens e que levaria à desativação temporária do aeródromo".



O Governo diz que "a dragagem não é solução suficiente", apontando como medida prioritária o "reforço dos diques longitudinais", cuja "exploração está entregue à associação de regantes".



"Temos feito a manutenção possível, mas não temos capacidade financeira para mais", responde Helder Henriques, que refuta responsabilidades.