Muro desaba em cima de carro com mulher no interior em Lousada

os Bombeiros Voluntários de Lousada, apoiados por uma máquina da Câmara Municipal a fim de conseguirem retirar a vítima de dentro da viatura soterrada.

Uma mulher, de 57 anos, ficou ferida esta quarta-feira na sequência do desabamento de um muro de uma casa na freguesia da Ordem, em Lousada.Devido às chuvas que se faziam sentir, as terras onde se encontrava o muro deslizaram e a estrutura desabou em cima de um carro. No interior da viatura encontrava-se a vítima que ficou com ferimentos ligeiros e teve de ser hospitalizada.A mulher estava a sair de carro da habitação quando se deu o incidente, cerca das 13h00, e ficou parcialmente soterrada.Foram mobilizados para o local