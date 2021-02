Música alta denuncia festa ilegal com 21 jovens em apartamento arrendado no Porto

A PSP do Porto interrompeu na madrugada de domingo uma festa ilegal que decorria num alojamento local alugado.



No apartamento, situado na rua dos Caldeireiros, no Porto, foram identificados 21 jovens, que têm entre os 18 e os 25 anos. Todos os participantes foram alvo de autos de contraordenação, uma vez que estavam a violar o dever de recolhimento obrigatório.





A PSP foi alertada já por volta das 01h30 por moradores daquela rua. Ouviram a música alta e deram conta de que se encontrava a decorrer uma festa no alojamento local.Todos os jovens foram posteriormente encaminhados para as suas casas.