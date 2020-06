Música e aplausos no último adeus ao rapper Mota Jr

Uma pequena multidão, composta sobretudo por jovens de t-shirt com o rosto de Mota Jr estampado, marcou presença no último adeus ao rapper raptado em São Marcos, Sintra, e assassinado. Uma cerimónia marcada pelas lágrimas dos familiares e amigos mais próximos e pelas canções a tocar nos carros que só foram silenciadas quando o padre fez o elogio fúnebre.Um momento seguido pelas mais de 200 pessoas à porta do cemitério do Cacém - do lado de dentro a urna e os familiares, à frente do portão aberto todos os outros que se quiseram despedir do artista. No final um longo aplauso e, enquanto o caixão era levado para o interior, a largada de dezenas balões brancos.Depois, em grupos de dez devido às regras de afastamento social, quase todos foram depositar flores junto à última morada de Mota Jr.David Mota - nome real de Mota Jr - foi raptado à porta de casa a 15 de março e o corpo foi encontrado na Arrábida a 18 de maio. A investigação da PJ aponta para um roubo violento que terminou da pior forma para o rapper. Um dos suspeitos do crime, Edi Barreiros, foi detido no aeroporto do Porto quando regressava de Londres para Portugal. Os outros dois cúmplices já identificados pelas autoridades policiais estarão no Reino Unido e são procurados pelo crime de homicídio.A PSP, sabe o, fez uma operação de segurança discreta junto ao cemitério do Cacém, com agentes à civil a vigiar as imediações daquele local.Quase todos os participantes no funeral usaram máscara e, mesmo com o portão aberto no momento em que o padre falava, ninguém ultrapassou os limites definidos pela família.