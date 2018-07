Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música junta 6500 avós em dia de festa em Santa Maria da Feira

Comemoração visa levar seniores e respetivos netos para convívio intergeracional.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:24

O Dia dos Avós comemora-se na próxima quinta-feira e a Área Metropolitana do Porto não quis deixar passar a data em branco.



A 12ª edição do Dia Metropolitano dos Avós realiza-se no Europarque, em Santa Maria da Feira, e espera por 6500 seniores. O anfitrião e o grande cabeça de cartaz da festa será o ator e humorista Herman José.



A iniciativa, que decorrerá entre as 13h00 e as 17h00, pretende celebrar a vida, a experiência dos avós e engrandecer o espírito metropolitano.



"Há avós que moram longe dos netos e, neste dia, com esta atividade, têm a oportunidade de estar juntos e de partilhar esses momentos com outros. É um encontro intergeracional", referiu Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP).



A primeira edição surgiu em 2003. Começou, segundo a organização, com o intuito de valorizar o papel primordial que os avós exercem na educação dos netos. "Até essa data, cada município celebrava por si. Criámos esta tradição e agora comemoramos juntos.



O espírito metropolitano também se constrói com estes momentos", frisou Eduardo Vítor Rodrigues.



Além de Herman José, outros dois grupos musicais locais prometem fazer valer a pena a deslocação dos avós até Santa Maria da Feira.



"Queremos agradecer ao Herman José, que, dado à iniciativa, aceitou vir a um custo mais baixo (10 mil euros) do que o normal", concluiu Eduardo Vítor Rodrigues.



Todos os municípios da AMP vão disponibilizar transporte grátis de ida e volta até ao recinto do Europarque. A entrada é gratuita, apesar de as inscrições serem limitadas.