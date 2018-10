Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Músico detido por suspeitas de abuso sexual de quatro crianças em Vila Real

Factos ocorreram entre os anos 2014 e 2015, nas instalações de uma associação localizada numa freguesia do concelho de Vila Real.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um músico suspeito dos crimes de abuso sexual de quatro crianças, com cerca de 10 anos, que ocorreram nas instalações de uma associação do concelho de Vila Real.



A detenção do homem de 49 anos foi efetuada pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real que referiu, em comunicado, que músico está "fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças".



Segundo a PJ, os factos ocorreram entre os anos 2014 e 2015, nas instalações de uma associação localizada numa freguesia do concelho de Vila Real.



De acordo com esta polícia, as vítimas são quatro crianças com cerca de 10 anos de idade.



O homem foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações trissemanais junto das autoridades policiais e a proibição de frequentar as instalações e atividades da associação.