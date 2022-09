Músico russo corta dois homens com x-ato junto a bar no Porto

Dois homens, de 32 e 51 anos, foram cortados com um x-ato por um músico russo junto a um bar no Porto, na rua da Madeira, perto da estação de São Bento.Ao que o CM apurou, as vítimas e o agressor desentenderam-se durante um concerto em que o agressor participava. O crime aconteceu já fora das instalações do bar e em causa esteve um alegado pedido da banda para que os clientes não fumassem na zona de não fumadores.A banda "Brigada da morte de Moscovo" encontrava-se em tourné pela Europa e já reagiu ao incidente nas redes sociais, declarando-se vítima destes confrontos.