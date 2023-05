O condutor do camião-cisterna que se despistou, na passada sexta-feira, em Castelo de Paiva, faleceu na noite de terça-feira no Hospital de São João, no Porto. Tiago Couto, de 33 anos, natural de Penafiel, deu entrada na unidade hospitalar em estado grave.









Motorista de pesados há cerca de meio ano, a sua grande paixão eram as motas. Nas redes sociais, as homenagens multiplicam-se. O grupo de motards Bota Fumo, da qual Tiago fazia parte, lembra a sua “alegria contagiante”: “Ficámos mais pobres”. “Nada será igual, cuida de nós aí em cima”, escreve um amigo.