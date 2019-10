Nadador-salvador colocou sinal de perigo na praia Maria Luísa

"Só se ouviam gritos por todo o lado e a minha preocupação foi tentar tirar o máximo de pessoas com vida após a derrocada".As palavras são de Celestino Monteiro, de 73 anos, nadador-salvador da praia Maria Luísa, em Albufeira, desde 1984. A testemunha prestou esta segunda-feira declarações no Tribunal Administrativo de Loulé, onde decorre o julgamento cível do pedido de indemnização dos familiares das cinco vítimas mortais da tragédia, ocorrida em 2009.O experiente nadador-salvador, que participou nas operações de resgate e socorro do dia 29 de agosto, garantiu que "tem como hábito tentar afastar as pessoas que estão muito próximas das arribas", mesmo não sendo da sua responsabilidade. E foi mesmo ele, por iniciativa própria, que colocou um sinal de perigo no leixão (pedra grande) que desmoronou, bem como nas arribas próximas."Queria que as pessoas respeitassem os sinais, mas não vale a pena porque elas vão sempre para esses locais e metem em risco a própria vida", lamenta Celestino Monteiro, referindo ainda a frequência dos desmoronamentos: "Há sempre derrocadas, mas esperamos que aconteça no inverno quando, geralmente, não há ninguém nos areais da praia."Em 2010, um ano depois da tragédia da praia Maria Luísa, nas comemorações do 10 de Junho, Celestino Monteiro foi condecorado pelo então Presidente, Cavaco Silva, com o grau de Oficial da Ordem do Mérito pelo desempenho da profissão.Antes do acidente de 2009, havia apenas um sinal de alerta para o perigo de derrocada colocado pela Administração da Região Hidrográfica do Algarve, que hoje integra a Agência Portuguesa do Ambiente. Hoje existem quase 10 sinais com informação detalhada das arribas.