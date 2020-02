Nadadores salvam surfista em apuros em Matosinhos

Um surfista, de 39 anos, que ficou este domingo de manhã em apuros quando se encontrava no mar, em Matosinhos, acabou por ser socorrido por dois nadadores-salvadores. O desportista foi assistido ainda no local.O alerta para a situação chegou às autoridades já depois das 11h00. O surfista terá ficado preso nas rochas e, por não conseguir sair da água pelos próprios meios devido à força do mar, necessitou de ser socorrido.Os nadadores-salvadores sofreram alguns cortes provocados pelas rochas e tiveram de receber, também, os primeiros socorros na praia.