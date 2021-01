O inspetor da Unidade de Combate à Corrupção da PJ que coordenou as vigilâncias a Franklim Lobo disse esta segunda-feira no Campus de Justica, em Lisboa, que Luísa Caeiro, namorada do arguido e também ela acusada de tráfico de droga agravado, ligou ao companheiro no dia a seguir a ter sido apanhada com um documento de importação do Brasil de um contentor onde foram apreendidos 80 quilos de cocaína.Ainda esta segunda-feira, a defesa de Lobo, considerado pelas autoridades o maior narcotraficante português, foi assumida por Lopes Guerreiro.