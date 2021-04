Asfixiado até à morte, esquartejado e as partes do corpo lançadas em vários locais do Algarve. A morte macabra do informático Diogo Gonçalves, de 20 anos, comparável a um filme de terror, pode levar esta terça-feira Maria Malveiro, de 21 anos, e Mariana Fonseca, de 24, a serem condenadas à pena máxima de 25 anos, no Tribunal de Portimão, pelo homicídio qualificado e profanação de cadáver....