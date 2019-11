Namorado da mulher que abandonou bebé em caixote do lixo ouvido pela PJ

A Polícia Judiciária terá identificado e ouvido o companheiro da mulher que na passada terça-feira abandonou o filho, recém-nascido, dentro de um caixote do lixo, em Lisboa.Sara, a progenitora do bebé, partilhava uma tenda juntamente com esse homem, entretanto ouvido pelas autoridades. Ao que aconseguiu apurar, Sidney, com cerca de 40 anos, é natural da zona de Chelas, em Lisboa. O casal conheceu-se há cerca de seis meses, na rua, pelo que o homem não pode ser o pai do menino.À semelhança dos restantes sem-abrigo ouvidos pelas autoridades, Sidney afirmou que desconhecia a gravidez de Sara, que apesar de ser questionada, justificava os enjoos e a dimensão da barriga com problemas intestinais, negando sempre a gravidez.Sara vivia na rua há cerca de sete meses e sustentava-se da prostituição, como já tinha sido avançado pelo Correio da Manhã