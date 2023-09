Namorado violento de Aveiro usa pornografia de vingança

Os frequentes episódios de violência doméstica e de perseguição, de um rapaz de 17 anos contra a namorada de 16, só terminaram quando esta pôs um fim na relação. Mas ele nunca aceitou essa decisão e como forma de retaliação e de tentativa de humilhação, criou perfis falsos nas redes sociais para divulgar, entre os amigos, fotografias íntimas da vítima: a chamada pornografia de vingança. A situação só terminou agora com a detenção do jovem pela PJ de Aveiro.Agressor e vítima são alunos na mesma escola, ainda que em turmas diferentes. Os últimos meses de namoro foram marcados por agressões físicas. Ele não aceitou o final da relação, motivado pela violência, e divulgou nas redes sociais as fotografias íntimas da vítima. A PJ atuou após denúncia da menor e o rapaz está indiciado de pornografia de menores e de violência doméstica.O detido, morador na cidade, foi presente a tribunal. Saiu em liberdade, mas proibido de contactar com a vítima e de se aproximar do local de residência da rapariga. Tem ainda de receber a acompanhamento médico.