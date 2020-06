Namorados fazem mais de 20 assaltos em Viseu e Aveiro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Juntos no amor e no crime - mas agora separados e presos em locais diferentes. Um casal de namorados, ele com 23 anos e ela com 18, foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Viseu, por suspeita da autoria de mais de duas dezenas de assaltos em Viseu, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Aveiro.Os detidos - o homem é natural de Castro Daire e a mulher de uma aldeia das imediações de Viseu - faziam do crime a sua forma de ...