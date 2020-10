“Não a queria matar, mas assustar. Estou arrependido”, disse homem que esfaqueou 'ex' na Lourinhã

Rui Silva, o homem de 44 anos que na segunda-feira esfaqueou com gravidade a ex-mulher, de 48, no terminal rodoviário da Lourinhã, entregou-se esta quarta-feira de manhã na GNR.



“Não a queria matar, mas assustar. Estou arrependido”. Sabe o CM que foi assim que o agressor se justificou aos militares. Recorde-se que Rui Silva já era investigado há pelo menos dois meses por um núcleo antiviolência doméstica. A GNR apreendeu, pouco após a agressão, um carro com o telemóvel e roupa. Deverá ser entregue à custódia da PJ.



