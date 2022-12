A morte de 88 cães e 4 gatos, em julho de 2020, não pode ser imputada às donas do abrigo ilegal da serra da Agrela, em Santo Tirso. A conclusão é do Ministério Público, que arquivou o caso e refere que as duas mulheres “não abandonaram os animais à sua sorte” no dia do fogo.



A procuradora diz que tinha existido um primeiro incêndio, que não atingiu o abrigo e que quando ocorreu o reacendimento as proprietárias tentaram ir ao local para soltar os animais, mas demoraram a chegar porque as estradas estavam já cortadas.









