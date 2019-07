"Não aguento mais a minha filha assim": Mulher aterroriza mãe e ateia fogo a casa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma mulher de 73 anos diz viver um autêntico terror às mãos da filha, de 43, que tem problemas mentais e é violenta com a família, em Vila Nova, no concelho de Penacova. A suspeita já ateou várias vezes fogos na habitação da família, que por isso tem várias divisões destruídas."Estou a morrer aos poucos, não aguento mais a minha filha assim. Já me esfaqueou, atira-me com tudo para cima,... < br />