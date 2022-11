"Não cometi nenhum crime": Luís Filipe Vieira garantiu não ter sido favorecido pelo ex-juiz Rui Rangel

O debate instrutório do processo Operação Lex, que tem 17 arguidos, incluindo o ex-juiz Rui Rangel e o antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, começa esta quinta-feira em Lisboa.O Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, acusou Luís Vaz das Neves de corrupção passiva para ato ilícito e abuso de poder. Segundo a acusação, Vaz das Neves violou os seus deveres funcionais de isenção e imparcialidade com a ordenação da distribuição manual de processos, permitindo que Rui Rangel obtivesse benefícios económicos ilegítimos.À chegada ao tribunal, o antigo presidente da Relação de Lisboa e arguido, Luís Vaz das Neves, falou aos jornalistas e garantiu que não fez nada de ilegal.A investigação ao juiz Rui Rangel desmontou uma teia intricada de relações perigosas na Justiça . De acordo com a acusação, pelo menos desde 2004, que Rui Rangel, "de forma sistemática e reiterada", ofereceria aos seus clientes um poder de influência junto de outros magistrados do Tribunal da Relação de Lisboa, para conseguir decisões judiciais favoráveis.Os investigadores identificaram ainda entre os clientes de Rangel figuras como Luís Filipe Vieira, Natércia Pina, dirigente do PSD de Oeiras, Pedro Sousa, antigo jornalista, entre outros.Também Luís Filipe Vieira disse não ter cometido "nenhum crime" e que desconhece a totalidade o processo porque não foi favorecido pelo ex-juiz.