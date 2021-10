Matthias Schmelz estará na África do Sul. Foi isso que garantiu ao CM numa troca de mensagens, via aplicação WhatsApp. O empresário alemão garante “não ter recebido notificações da Justiça portuguesa”.“Não conheço nenhum dos indícios contra mim”, acrescenta, questionado sobre o teor do mandado de captura internacional que a Procuradoria portuguesa quer emitir contra si no caso das orgias com menores.