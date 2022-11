O julgamento dos quatro estudantes da Faculdade de Letras que recusaram abandonar a Universidade de Lisboa, prossegue no dia nove de dezembro. Esta terça-feira, na primeira sessão, os ativistas climáticos explicaram que a ocupação foi pacífica e foram servidas refeições gratuitas.





Os jovens são acusados pelo Ministério Público dos crimes de permanência em local vedado e de desobediência. Os arguidos foram presentes a julgamento no Campus de Justiça e no exterior contaram com uma manifestação de solidariedade com cerca de 30 pessoas.Os jovens recusaram a suspensão provisória do processo em troca de não realizarem novas ocupações.