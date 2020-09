"Não é um derrota, é um obstáculo": Defesa de António Joaquim reage a decisão que o condena a 25 anos de prisão

"Não é uma derrota, é um obstáculo". Foi assim que Ricardo Serrano Vieira, o advogado de António Joaquim, classificou a mudança de decisão do Tribunal da Relação.A defesa do amante da viúva Rosa Grilo afirmou esta terça-feira ao Correio da Manhã que está "tranquilo" e acredita que "será feita justiça" para o seu cliente."Sabemos a linha de raciocínio, sabemos a prova apresentada em primeira instância", afirma a defesa do amante de Rosa Grilo.António Joaquim mantém-se em liberdade e a trabalhar visto que não foi mudada a medida de coação, garante Ricardo Serrano Vieira.