O Exército não está a conseguir assegurar todos os recursos humanos de que necessita, disse esta segunda-feira ao CM o general Mendes Ferrão, chefe do Estado-Maior do Exército, no Campo Militar de Santa Margarida, numa visita a um exercício da Academia Militar. “O Exército faz um esforço enorme no recrutamento e retenção dos seus efetivos”, mas “não estamos completos”, assumiu.









