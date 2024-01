"Não estou de acordo. Vou contestar": José Sócrates admite recurso da decisão do tribunal

A decisão histórica do Tribunal da Relação sobre a Operação Marquês recuperou quase na totalidade a acusação do Ministério Público (MP). O ex-primeiro-ministro vai ser julgado por três crimes de corrupção, 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal.

José Sócrates discorda da decisão proferida esta quinta-feira pelo Tribunal da Relação de Lisboa. "Não estou de acordo. Vou contestar", disse, prometendo "utilizar todos os meios legais" e discutir com o advogado a hipótese de "recorrer para um tribunal superior em matéria de substância."José Sócrates admite que se trata de "uma derrota jurídica", motivo de "uma grande sensação de descontentamento"."Durante a fase de instrução ficou provado que as alegações do MP eram falsas (...) As juízas fizeram uma alteração substancial dos factos. Dão provimento a um erro do MP", sublinhou.Em atualização