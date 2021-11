"Não fazia ideia nenhuma que a Selminho era da família de Rui Moreira”, garante advogado da Câmara do Porto

Pedro Neves de Sousa, advogado do município do Porto mandatado para o caso Selminho desde janeiro de 2011, confirmou que pediu uma procuração com poderes especiais, no último trimestre de 2013, "uma vez que haveria uma tentativa de conciliação em sede de audiência prévia" do processo que opunha a empresa e o município. Rejeitou também ter qualquer conhecimento da estrutura acionista da imobiliária: "Não fazia ideia nenhuma que a Selminho era da família de Rui Moreira", afirmou perante o coletivo do Tribunal de S. João Novo, Porto.Ouvido na segunda sessão do julgamento, indicou que dispunha de uma procuração com poderes gerais, assinada ainda por Rui Rio, mas necessitava de uma procuração diferente, ao abrigo do Código Civil, para intentar uma conciliação. Tinha já havido uma negociação entre as partes entre 2011 e 2012, até a Câmara do Porto indicar que a construção naqueles terrenos, na escarpa da Arrábida, não poderia ser acolhida na alteração do PDM.Quanto ao acordo extrajudicial posterior entre a câmara e a empresa, em 2014, garante que não houve mudança de postura da autarquia com a entrada de Rui Moreira: "Na Câmara do Porto, sempre existiu a convicção de que a pretensão da Selminho [construção no terreno, na calçada da Arrábida] não podia ser acolhida em alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), mas poderia sê-lo em sede de revisão". Assegurou que o acordo teve por base a posição do departamento municipal de Urbanismo.E acrescentou: "Se o Urbanismo dissesse que não há possibilidade nenhuma, não havia acordo".O acordo comprometia o município a analisar a capacidade construtiva dos terrenos na revisão do PDM que estava em curso, ou em caso negativo, o caso seguir para tribunal arbitral para definir uma possível indemnização à empresa.Esta sessão do julgamento do processo Selminho prossegue à tarde, com a audição de Azeredo Lopes, chefe de gabinete do presidente da Câmara do Porto, que terá aconselhado Rui Moreira a assinar a procuração forense.