"Não fiquei ferido porque tenho muita prática": Idoso ajudou bombeiros a lutar contra as chamas em Monchique

Um dos homens que auxiliaram os cerca de 400 bombeiros no combate ao incêndio em Monchique este sábado relatou aoo momento em que foi visto a apagar as chamas que se aproximavam da sua casa e a noite atarefada que enfrentou.António Nunes contou que tem "muita prática" naquele tipo de ocorrências que "costumam acontecer na região". "Não fiquei ferido porque tenho muita prática nestas coisas... Cheguei a apagar fogos no tempo em que não havia bombeiros", revelou."Fizemos de tudo. Eu, o meu filho e o meu genro", relatou. "Fui deitar-me à 01h00 e eles ficaram a controlar [o fogo] para defender a casa, os contentores e essas coisas", referindo-se ao material que usa na criação de abelhas.Ainda assim, António viu algum do material ser destruído pelas chamas e não consegue ainda calcular o prejuízo causado, mas garante que "vai afetar a produção durante dois ou três anos".O incêndio deflagrou às 13h00 deste sábado em Monchique, no distrito de Faro, e foi dado como dominado às 07h15 deste domingo, mobilizando mais de 400 bombeiros. Devido ao vento, o fogo lavrou com mais intensidade para sul tendo passado para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde de sábado.