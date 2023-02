Há anos que dois vizinhos de um prédio em Ponta Delgada se davam mal, por causa do barulho que facilmente atravessava as paredes de pladur. Numa madrugada de novembro de 2021, as panelas e portas a bater levaram a mais uma troca de palavras e um dos homens saiu de casa com uma faca de 33 cm. Cravou-a no peito do rival, gritando: “Não fujas que eu vou-te esfaquear todo!









