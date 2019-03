"Não há dor como esta". O relato emocionante da avó do 'bebé milagre' à CMTV

Catarina Sequeira, de 26 anos, que está em morte cerebral, deu à luz o bebé Salvador.

11:08

"A Catarina era uma miúda muito responsável mas que nunca vivia os momentos. Aconteceu isto e resolveu-se. Dizia-me sempre: 'isto aconteceu ontem. Já passou'", relatou, falando das crises asmáticas da filha.



"Ela trabalhou na minha empresa de limpeza e nunca se queixou dos ataques de asma que tinha", contou.



Recorde-se que o nascimento do bebé estava previsto para esta sexta-feira, mas acabou por ser antecipado, para a madrugada desta quinta-feira, entre as 4h30 e as 5h00, tendo o bebé nascido com cerca de 1,6 quilos.





A avó do bebé Salvador, que nasceu esta quinta-feira filho de Catarina Sequeira, a jovem canoísta de 26 anos que está em morte cerebral desde dezembro do ano passado, no Hospital de São João, no Porto, explicou como tem reagido ao nascimento do neto e à morte da filha."Todos sofremos. Não há dor como esta. Nunca pensei. É preciso ter muita estaleca para aguentar isto. Se não querem compreender não compreendam mas tenham um bocadinho de respeito. Isto não é um programa de entretenimento, foi uma coisa que me aconteceu a mim e que futuramente poderá acontecer a mesma coisa a outra mãe", confessou a mãe de Catarina Sequeira, Maria de Fátima Branco, em entrevista exclusiva à