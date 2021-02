O Ministério Público (MP) pediu esta terça-feira “justiça” no caso em que um sem-abrigo ucraniano é acusado de matar um cidadão brasileiro, em 2019, no Porto. Já a advogada de defesa entende que não existem provas de que o arguido cometeu o crime. “Não foi feita qualquer prova para tal. Condenar o meu cliente por homicídio apenas por ter os pertences da vítima é uma ilação forçada”, disse.





Renê Oura, de 46 anos, foi assassinado a murro e por asfixia dias depois de ter chegado a Portugal. De acordo com acusação, a vítima foi atacada enquanto consumia droga com o homicida num local ermo, junto à VCI, no Porto. Depois de cometer o crime, o agressor apoderou-se da carteira, do telemóvel e de 800 euros do homem e fugiu. Está na prisão de Custoias e responde por homicídio qualificado.