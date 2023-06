“Foi um depoimento convincente e útil, que permitiu concluir que não havia excesso de velocidade.” As palavras são de Magalhães e Silva, advogado de Eduardo Cabrita, e foram proferidas esta sexta-feira, à saída do Tribunal de Évora, onde recomeçou a fase de instrução do processo sobre o atropelamento mortal de Nuno Santos pelo carro onde seguia o ex-ministro, na A6.









Ver comentários