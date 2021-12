João Rendeiro diz que "não é um fugitivo" e que "estava de férias" em Durban, na África do Sul, quando foi detido, sábado passado, pela polícia daquele país.O ex-banqueiro alegou esta quarta-feira em tribunal, através do seu advogado, que pretendia ficar a viver na África do Sul e que os seus planos incluíam a sua mulher.