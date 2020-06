"Não me lembro de o tentar afogar": Bombeira que envenenou filho de sete anos diz que não se recorda dos crimes

"Não me lembro de tentar afogar o meu filho". São estas as declarações da mulher que é acusada de ter tentado matar várias vezes o filho, a maioria das vezes com clorofórmio.Disse durante o julgamento, que começou esta sexta-feira, que sabe que "fez mal à criança", mas que só agora se lembra de alguns pormenores porque está a fazer terapia na cadeia.Mesmo assim, Patrícia lembra-se de que foi ela quem salvou o filho, reverteu a paragem cardíaca e acompanhou a criança ao hospital.Reconhece que comprou clorofórmio, mas disse que se ia suicidar.