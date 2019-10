“Não me matem”: Vítimas contam horror às mãos de gang que torturava idosos para os roubar

O julgamento do gang violento que sequestrou e torturou idosos para os roubar, o ano passado, começou ontem no Tribunal de Leiria, com os depoimentos de quatro vítimas, entre 77 e 86 anos, que descreveram o horror que passaram às mãos dos ladrões. Os cinco arguidos estão a ser julgados por roubo e sequestro, agravados, devido a uma morte. Não prestaram declarações.Maria Amélia mora em Leiria e descreveu os murros que levou nas costas, cabeça e peito, "sempre de joelhos", até dizer onde estava o ouro e o dinheiro, perante o olhar horrorizado do marido, que estava amarrado na cama. O homem nunca recuperou do choque e morreu meses depois. "Eu só dizia não me matem, quero viver mais", disse. O casal Dionísio e Maria da Glória, de Coimbra, também foi surpreendido em casa, em Coimbra, de noite. Foram sequestrados, amarrados e agredidos, mesmo não tendo resistido.Manuel Lopes, de Pombal, viúvo de Alzira Lopes, disse que o amarraram de cabeça para baixo com o fio do telefone e o esmurraram "vezes sem conta". A mulher viria a morrer em consequência das agressões.